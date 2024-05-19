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Водитель Kia спровоцировал массовое ДТП с бетономешалкой под Тулой

Под Тулой произошло массовое ДТП с участием бетономешалки

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Подслушано Щёкино/VK

В Щекино Тульской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из них врезался в бетономешалку, сообщает tula.mk.ru.

Авария произошла накануне на улице Болдина около районной больницы. Ее участниками стали кроссоверы Kia Soul и Renault Duster, а также микроавтобус «Соболь» и грузовик с бетономешалкой. На фото с последствиями инцидента видно, что «Соболь» врезался в бетономешалку сзади, наткнувшись лобовым стеклом на лоток для выгрузки бетона.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 66-летний водитель Kia Soul, уточняет «Тульская пресса» со ссылкой на ГИБДД. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Duster, а тот протаранил ГАЗ, врезавшийся затем в бетономешалку. В аварии получил травмы водитель Renault, его отпустили домой после оказания медпомощи.

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