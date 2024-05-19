Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США

Исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в интервью РИА Новости рассказал, что добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо привела к разрушительным последствиям для здоровья населения и природы.

«С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель», — рассказал он, пояснив, что речь идет о загрязнении водных источников, радиационном воздействии и длительных проблемах со здоровьем среди людей.

Ахастин отметил, что эти последствия только укрепили приверженность племени приоритету сохранения жизни и «благополучия окружающей среды».

Навахо является крупнейшим индейским племенем в США, занимая территорию в 70 тысяч квадратных километров в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По официальным данным, число зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.

8 мая сообщалось, что в США индейцы племени навахо выступили против добычи урановой руды на своих землях и ее транспортировки по дорогам, пролегающим через территории резерваций.

Ранее в РФ оценили последствия запрета США на импорт российского урана.