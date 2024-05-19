В Грузии назвали масонов и партию войны виновниками протестов из-за закона об иноагентах

В правящей партии Грузии на фоне протестов по поводу законопроекта об иностранных агентах считают, что «теневые силы» работают над подрывом внутренней стабильности страны, речь идет о масонах и глобальной партии войны. Об этом пишет Politico.

Так, издание приводит слова основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что «партия глобальной войны» несет ответственность за разжигание конфликтов по всему миру.

«Именно эта глобальная сила сначала вызвала конфронтацию Грузии с Россией, а затем поставила Украину в еще большую опасность», — заявил он.

Когда данное высказывание попросили прокомментировать депутата от партии большинства Мариам Лашхи, она отметила, что за множеством событий, влияющих на политику, стоят «масоны».

«Мы видели, что они действительно имеют влияние на мировую политику», — указала Лахши, не озвучив каких-либо конкретных примеров.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее в правящей партии назвали вмешательством в дела Грузии участие в митинге министров Запада.