BMW показала дизайн нового поколения M5

Компания BMW продемонстрировала дизайн модели M5 нового поколения.

Автомобиль в кузове с заводским индексом G90 получил бамперы с аэродинамическим обвесом, расширенные крылья и накладки на боковые зеркала, изготовленные из углепластика. На видео видно, что фирменные «ноздри» решетки радиатора будут менее массивными, чем у кроссоверов актуального модельного ряда BMW.

Спортивная модель M5 будет выпускаться в кузове седан и универсал. Автомобиль получит подзаряжаемую гибридную силовую установку. На опубликованном автопроизводителем видео на крыле машины виден лючок зарядного разъема.

Мощность силовой установки машины не раскрывается до премьеры. Ожидается, что дебют M5 нового поколения состоится в ближайшие недели.

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