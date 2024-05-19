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В МИД России отреагировали на приглашение Макрона Грузией

Представитель МИД Захарова назвала цель приглашения Макрона в Грузию 26 мая

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила французского коллегу Эммануэля Макрона посетить республику в национальный праздник — День независимости Грузии — 26 мая с целью «окончательного освобождения Кавказа от советского ига и пророссийских настроений». С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию», — предполагает дипломат.

По мнению Захаровой, власти Франции выбирают между Грузией и Арменией.

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — утверждает представитель МИД.

В апреле Зурабишвили обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой включить в повестку дня предстоящего заседания Евросовета вопрос о ситуации в Грузии, связанной с законопроектом об иноагентах и митингами.

Ранее Макрон назвал «сигналом для России» предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине, Молдавии и Грузии.

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