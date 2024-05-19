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В Челябинской области родители избили подростка, который до этого ушел из дома

74.ru: в Миассе родители нашли ушедшего из дома подростка и избили

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Pexels

Родителей из Челябинской области подозревают в избиении подростка. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Миассе, на улице Вернадского. На кадрах с места инцидента заметно, как подросток выходит из подъезда. В тот же момент из-за угла появляются мужчина и женщина. Они хватают пострадавшего и начинают наносить удары. По данным источника, это родители школьника.

Рядом находится еще один молодой человек и что-то говорит старшим, его не трогают. Все это время избитый подросток кричит и заявляет, что «никуда с ними не пойдет». О том, какие травмы получил младший член семьи, не сообщается.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД рассказали, что юноша состоит на профилактическом учете. На связь с родителями он не выходил более суток.

Всех участников уже опросили. На данный момент школьник находится дома. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут решение.

Ранее в Дагестане женщина избила восьмилетнюю дочь, которая не заправила кровать.

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