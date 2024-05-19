В Минпромторге рассказали о наращивании поставок промтоваров в Китай

Российские компании нашли в Китае альтернативу рынкам недружественных стран и наращивают поставки промышленной продукции, доля которой в товарообороте двух государств составляет около 60%. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе VIII Российско-китайского Экспо в Харбине, передает ТАСС.

«С учетом изменившихся условий были выстроены новые логистические цепочки, адаптированы механизмы расчетов, найдены альтернативные форматы кооперации», — отметил Груздев.

По его словам, российские производители переориентировали на Китай экспортные потоки с западных рынков.

«Речь идет не только о нефти и газе, но и о широкой номенклатуре промтоваров — продукции металлургии, химпрома, деревообработки», — уточнил он.

Одновременно Россия наращивает импорт из КНР необходимого оборудования, техники, комплектующих и сырья в связи с уходом ряда иностранных компаний. «Китайские предприниматели сумели использовать новые возможности на российском рынке и нарастили поставки», — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что правительство РФ будет в первую очередь поощрять и поддерживать локализацию производства китайских компаний в России, создание совместных предприятий и трансфер технологий.

Груздев напомнил, что высокий уровень российско-китайских отношений был достигнут во многом благодаря личному диалогу лидеров двух стран. По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР в 2022 году вырос на 29,3% до $190 млрд, а в 2023-м достиг рекордных $240,11 млрд (+26,3%).

До этого Путин заявил , что РФ углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий.

Ранее в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.