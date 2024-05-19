В Германии заявили, что закон о мобилизации вызывает опасения у украинцев

Закон о мобилизации, который недавно вступил в силу на Украине, вызывает страхи у граждан, все меньше украинцев хотят добровольно воевать. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Вооруженным силам Украины нужны новобранцы и мало кто готов добровольно служить в армии», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что украинцы стараются открыто не высказываться о мобилизации, так как боятся. Tagesschau подчеркивает, что новый закон о мобилизации привел к росту недоверия властям со стороны граждан страны.

18 мая сообщалось, что мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог».

До этого испанское издание El Pais сообщило, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

Ранее кабмин Украины продлил отсрочку от призыва сотрудникам железной дороги.