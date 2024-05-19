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Алиев заявил о надежде на мир при делимитации армяно-азербайджанской границы

Алиев счел обнадеживающей делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Начало делимитации (определение госграницы с нанесением ее на карту) и демаркации (определение четкого разграничения) границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. Такое мнение высказал азербайджанский президент Ильхам Алиев, чьи слова передает локальная газета Minval.az в своем Telegram-канале.

«Мы видим первые положительные результаты определения границ», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, данное решение дает надежду на то, что, спустя долгое время, между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.

Алиев также поблагодарил власти Ирана за поддержку в урегулировании этого вопроса.

Он также выразил надежду, что руководство Армении проведет правильную политику и внесет вклад, а не навредит региональному партнерству.

До этого главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров пришли к договоренности о продолжении переговоров по вопросам мирного соглашения.

Ранее Армения перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село.

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