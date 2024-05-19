Джикия почти подписал контракт с одним из российских клубов

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент практически подписал контракт с одним из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Подписал ли Георгий контракт с другим клубом? Практически. «Локомотив»? Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались. Это интересно и перспективно», — сказал Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее Станислав Черчесов поделился мнением о будущем Джикии.