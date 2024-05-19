Психолог высказалась о «конструктивной» критике

Психолог Елена Соловьева заявила, что понятие «конструктивная критика» в реальности воплотить почти невозможно. Об этом пишет «Говорит Москва».

Специалист подчеркнула, что все люди болезненно воспринимают негативные суждения в свой адрес, однако почти любая критика является эмоционально оценочным негативным суждением о человеке.

При этом Соловьева все же перечислила ряд случаев, когда критика может быть конструктивной: когда человек, обладающий преимуществом по статусу, интеллектуальному уровню или профессиональным компетенциям, дает критику после однозначной просьбы о ней другого человека.

Психолог отметила, что непрошенная критика и вообще некоторые проявления честности подобного рода могут ранить человека и подтолкнуть его к деструктивному поведению, что в профессиональной терминологии обозначают словами «ранение честностью».

Людям, которые чувствуют враждебность со стороны критиков, Соловьева посоветовала дать им «аналогичный ответ».

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