Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог высказалась о «конструктивной» критике

Психолог Соловьева заявила о невозможности «конструктивной» критики

close
100%
Depositphotos

Психолог Елена Соловьева заявила, что понятие «конструктивная критика» в реальности воплотить почти невозможно. Об этом пишет «Говорит Москва».

Специалист подчеркнула, что все люди болезненно воспринимают негативные суждения в свой адрес, однако почти любая критика является эмоционально оценочным негативным суждением о человеке.

При этом Соловьева все же перечислила ряд случаев, когда критика может быть конструктивной: когда человек, обладающий преимуществом по статусу, интеллектуальному уровню или профессиональным компетенциям, дает критику после однозначной просьбы о ней другого человека.

Психолог отметила, что непрошенная критика и вообще некоторые проявления честности подобного рода могут ранить человека и подтолкнуть его к деструктивному поведению, что в профессиональной терминологии обозначают словами «ранение честностью».

Людям, которые чувствуют враждебность со стороны критиков, Соловьева посоветовала дать им «аналогичный ответ».

До этого «Газета.Ru» рассказала, что такое темная триада и как распознать людей с ее чертами.

Ранее психолог объяснил, почему родители любят одних детей больше, а других — меньше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами