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Путин встретится с руководителями предприятий ОПК

Путин в течение недели встретится с руководителями оборонных предприятий России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит общение с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

Отмечается также, что у главы государства запланированы международные контакты. Кроме того, президент продолжит работу с российскими регионами.

15 мая Путин на встрече по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса потребовал обеспечить Вооруженные силы России всем необходимым. По мнению президента, необходимо сохранить диверсификацию предприятий ОПК, но также и развивать оборонную отрасль в целом — например, предприятия ОПК в перспективе должны быть готовы увеличить выпуск гражданской продукции.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявлял, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.

Ранее Путин заявил, что оборонные предприятия обеспечены заказами на годы вперед.

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