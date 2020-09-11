Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов опроверг информацию об уходе из «Риги». Его слова передает «СЭ».

«Я покинул «Ригу»? Нет, это неправда, я клуб не покидаю. Просто есть веские причины, по которым я должен находиться с семьей некоторое время», — сказал специалист.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Латвии подопечные Олега Кононова уверенно лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков после 17 игр.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов может покинуть «Ригу».