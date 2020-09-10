Медведев прокомментировал выход в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), передает Sports.ru

В четвертьфинале турнира Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6, 6:3, 7:6. Стоит отметить, что по ходу матча он просил вызвать на корт врача.

«Я впервые, наверное, за год отреагировал на победу в матче, потому что в конце чувствовал, что могу возникнуть проблемы. Два сета сегодня решились одним очком, так что я очень рад, что победил», — поделился он.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).

Ранее сообщалось, что Медведев на US Open не проиграл ни одного сета.