22-летнего боксера из компании Мейвезера застрелили в США

В США был убит 22-летний американский боксер Дэнни Гонсалес.

Как пишет TMZ, трагедия произошла 7 сентября в Морено-Валли, штат Калифорния. На улице к спортсмену подошел неизвестный и открыл огонь по нему. Гонсалес в результате полученных ранений скончался, еще двое подростков, которые находились с ним, были доставлены в больницу.

Мотив и личность преступника устанавливается.

Гонсалес с 2016 года сотрудничал с промоутерской компанией Флойда Мейвезера. Бывший чемпион мира считал его очень перспективным атлетом, однако в 2017-м Дэнни сделал паузу в карьере, при этом намереваясь вернуться в бокс.

Ранее сообщалось, что Мейвезер может провести выставочный бой.