Сборные Нидерландов и Италии объявили составы на матч Лиги наций
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборные Нидерландов и Италии определились с составами на матч второго тура Лиги наций.
Стартовый состав сборной Нидерландов: Силлессен, Аке, ван Дейк, Велтман, Хатебур, ван де Бек, Френки де Йонг, де Рон, Вейналдум, Промес, Депай.
Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма, Бонуччи, Д'Амброзио, Спинаццола, Кьеллини, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Инсинье, Иммобиле.
Встреча между сборными Нидерландов и Италии пройдет в Амстердаме. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 21.45 мск.
Ранее защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи восхитился игрой нидерландского футболиста «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.