Джокович оштрафован на $10 тысяч за попадание мячом в арбитра

Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на $10 тысяч за неспортивное поведение, сообщает журналист Стюарт Фрейзер в Twitter.

Во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата США против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с турнира.

Также Джокович лишился всех заработанных на турнире очков и призовых.

Ранее сообщалось, что фанаты серба устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом.

Novak Djokovic fined $10,000 for "unsportsmanlike conduct", in addition to the $250,000 of prize money he was docked for being defaulted. #USOpen