Сборная Германии продлила серию игр без побед в Лиге наций, сообщает Gracenote Live.

После того, как подопечные Йоахима Лева разошлись дома миром с национальной командой Швейцарии, бевыигрышная серия бундестим в рамках турнира достигла шести поединков.

В прошлом розыгрыше Лиги наций немецкая сборная дважды сыграла вничью и дважды уступила, в нынешнем — два раза сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной России над командой Венгрии в матче второго тура Лиги наций.