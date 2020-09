Сборная Германии продлила серию игр без побед в Лиге наций, сообщает Gracenote Live.

После того, как подопечные Йоахима Лева разошлись дома миром с национальной командой Швейцарии, бевыигрышная серия бундестим в рамках турнира достигла шести поединков.

В прошлом розыгрыше Лиги наций немецкая сборная дважды сыграла вничью и дважды уступила, в нынешнем — два раза сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной России над командой Венгрии в матче второго тура Лиги наций.

❌ - Germany are winless in all of their 6 matches in the Nations League



Draw (1-1 vs. )

Draw (1-1 vs. )

Draw (2-2 vs. )

Loss (2-1 vs. )

Loss (3-0 vs. )

Draw (0-0 vs. )#SUIGER #NationsLeague