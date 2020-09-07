Германия продлила серию игр без побед в Лиге наций
Сборная Германии продлила серию игр без побед в Лиге наций, сообщает Gracenote Live.
После того, как подопечные Йоахима Лева разошлись дома миром с национальной командой Швейцарии, бевыигрышная серия бундестим в рамках турнира достигла шести поединков.
В прошлом розыгрыше Лиги наций немецкая сборная дважды сыграла вничью и дважды уступила, в нынешнем — два раза сыграла вничью.
Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной России над командой Венгрии в матче второго тура Лиги наций.
❌ - Germany���� are winless in all of their 6 matches in the Nations League— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 6, 2020
Draw (1-1 vs. ����)
Draw (1-1 vs. ����)
Draw (2-2 vs. ����)
Loss (2-1 vs. ����)
Loss (3-0 vs. ����)
Draw (0-0 vs. ����)#SUIGER #NationsLeague