СМИ: Месси передумал уходить из «Барселоны»

Футболист Лионель Месси передумал уходить из «Барселоны», передает TyC Sports.

Отмечается, что аргентинец передумал покидать команду после встречи своего отца Хорхе с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу. Руководство каталонцев дало понять, что не будет расставаться с форвардом бесплатно. Лионель не захотел подавать на «Барселону» в суд.

Вероятно, нападающий сменит команду летом 2021 года.



Ранее отец Месси допустил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на сезон.