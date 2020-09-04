СМИ: Месси передумал уходить из «Барселоны»
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Футболист Лионель Месси передумал уходить из «Барселоны», передает TyC Sports.
Отмечается, что аргентинец передумал покидать команду после встречи своего отца Хорхе с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу. Руководство каталонцев дало понять, что не будет расставаться с форвардом бесплатно. Лионель не захотел подавать на «Барселону» в суд.
Вероятно, нападающий сменит команду летом 2021 года.
Ранее отец Месси допустил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на сезон.