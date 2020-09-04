СМИ: президент «Барселоны» Бартомеу обвиняется в коррупции

В отношении президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу ведется расследование по факту коррупции, сообщает El Mundo.

По информации источника, каталонская полиция инициировала возбуждение уголовного дела против функционера в связи с подозрениями в том, что он получал от клуба личную финансовую выгоду. Обвинения относятся к скандалу, получившему название «Барсагейт», когда были опубликованы документы, доказывающие, что Бартомеу заключал от имени «Барселоны» сделки в свою пользу.

В частности, речь идет о сотрудничестве сине-гранатовых с маркетинговой компанией l3 Ventures, которую, по предварительным данным, Бартомеу нанял для очернения в социальных сетях некоторых игроков команды, среди которых были Лионель Месси и Жерар Пике, считавшиеся его противниками.

Ранее сообщалось, что Бартомеу не подавал в отставку из-за возможного ухода Месси.