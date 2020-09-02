Месси сомневается в возможности покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сомневается в возможности покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, сине-гранатовые не намерены отпускать футболиста без выплаты суммы отступных, которая составляет €700 млн.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.

Ранее в Испании обвинили Месси в «величайшем предательстве в истории футбола».