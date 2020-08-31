Кикнадзе недоволен условиями сделки по продаже Миранчука

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о продаже полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, условия продажи могли бы быть для «железнодорожников» гораздо более выгодными.

«Я недоволен условиями. Сидела заноза в виде €8 млн, о которой знали все в Европе. Она серьезно повлияла.

Думаю, что следующие трансферы будут сделаны гораздо серьезнее», — сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что хавбек амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек пополнит состав «Манчестер Юнайтед».