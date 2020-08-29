«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии

Лондонский «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 1:1. В составе «канониров» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. У мерсисайдцев мяч забил Такуми Минамино.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказался «Арсенал» — 5:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Обамеянг посвятил гол актеру Чедвику Боузману, который умер 29 августа от рака.

Футбол. Суперкубок Англии

«Арсенал» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1 (5:4)

Голы: 1:0 — Обамеянг, 12; 1:1 — Манамино, 73.