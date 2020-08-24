Фанаты «ПСЖ» устроили погром в Париже

Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили погром в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов, сообщает РИА «Новости».

Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После игры фанаты парижан собрались на Елисейских полях, где запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что болельщики жгут автомобили, а также сопротивляются сотрудникам правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов.

Ранее полиция Парижа задержала 36 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.