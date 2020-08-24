Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв все 11 матчей турнира.

На групповом этапе немецкий клуб обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (3:1, 7:2), белградскую Црвену Звезду (3:0, 6:0) и греческий «Олимпиакос» (3:2, 2:0). В 1/8 финала «Бавария» нанесла два поражения лондонскому «Челси» (4:1, 3:0), в четвертьфинале разгромила «Барселону» (8:2), в 1/2 финала одержала уверенную победу над «Лионом» (3:0), а в решающем матче переиграла «Пари Сен-Жермен».

Команда Ханса-Дитера Флика превзошла предыдущее достижение мюнхенцев, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат мадридского «Реала» в сезоне-2014/15.

Ранее сообщалось, что футболистам «Баварии» вручили кубок Лиги чемпионов.