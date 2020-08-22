Круговой — о матче с «Тамбовом»: провести полноценный матч — вот это прикольно

Футболист петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от матча против «Тамбова», передает пресс-служба команды.

«Провести полноценный матч — вот это прикольно. Волнительно не было. Возможно, был небольшой мандраж. После первого касания мяча стало легче. Кажется, я получил удовольствие от игры», — сказал Круговой.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 4:1.



Ранее «Зенит» одолел «Тамбов» в матче чемпионата России.