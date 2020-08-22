Ханданович считает, что «Интер» проиграл «Севилье» из-за невезения
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Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Севильи» со счетом 2:3. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, «нерадзурри» не хватило удачи в концовке игры.
«Неудача в финале — большое разочарование, но мы должны двигаться вперед. Я надеюсь, что эта игра станет отправной точкой, и что мы проведем еще много таких встреч.
Играли две легкие и атакующие команды, нам повезло чуть меньше. Все решил случайный гол Лукаку в свои ворота», — сказал словенец.
Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Севильи».