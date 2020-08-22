Конте хочет обсудить будущее «Интера» после небольшой паузы

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Севильи». Об этом сообщает журналист Николо Скира.



По его мнению, исход поединка решили незначительные детали.

«В этом году команда серьезно прибавила. Мы встретимся через два-три дня, чтобы обсудить будущее клуба — со мной или без меня.

Между нами нет никакого напряжения. Возможно, есть небольшие различия во взглядах», — сказал Конте.

Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Диего Карлос рассказал о своих ощущениях после победы в финале Лиги Европы над «Интером».