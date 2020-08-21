Матчи сборной России в Лиге наций пройдут в Москве на «ВТБ Арене»
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Матчи национальной сборной России в Лиге наций пройдут в Москве на «ВТБ Арене». Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, игры пройдут при пустых трибунах.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проведут матчи 3 сентября, 11 октября и 14 октября против сборных команд Сербии, Турции и Венгрии соответственно.
В предыдущем розыгрыше Лиги наций Россия заняла второе место в группе с Швецией и Турцией, не сумев добиться повышения в дивизион рангом выше.
Ранее сообщалось, что столичный «Локомотив» хочет продать своего воспитанника Алексея Миранчука в «Милан» более чем за €20 млн.