Игроки «Барселоны» хотят досрочных выборов президента клуба

Футболисты «Барселоны» требуют провести досрочные выборы президента клуба, сообщает AS.

Игроки не стали снимать с себя часть вины за разгромный проигрыш от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, но при этом в команде уверены, что на такой результат также повлиял беспорядок в руководстве команды.

«Атмосфера слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав странный трансфер, приведя одного-двух новых людей. Нам нужна перезагрузка», – заявил игрок, чье имя не раскрывается.

На сегодняшний момент президентом каталонской команды является Хосеп Бартомеу, а выборы нового руководителя запланированы на 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может устроить распродажу игроков.