Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем»

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Монреаль Канадиенс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Флайерз».

Российский защитник победителей Иван Проворов открыл счет в матче, примечательно что этот гол стал для него первым в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором победной шайбы стал Джоэль Фараби.

Счет в серии стал в пользу 1 - 0 в пользу «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли. 1-й раунд. 1-й матч

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2