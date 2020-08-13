«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли
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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Айлендерс». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Российский голкипер победителей Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам из 26. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу, а вот Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов результативными действиями не отличились и очков набрать не смогли.
Счет в серии стал 1 - 0 в пользу «Айлендерс».
Ранее сообщалось, что Ковальчук порадовался первому за восемь лет попаданию в Кубок Стэнли.
Кубок Стэнли. 1-й раунд. 1-й матч
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4