«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Айлендерс». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский голкипер победителей Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам из 26. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу, а вот Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов результативными действиями не отличились и очков набрать не смогли.

Счет в серии стал 1 - 0 в пользу «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Ковальчук порадовался первому за восемь лет попаданию в Кубок Стэнли.

Кубок Стэнли. 1-й раунд. 1-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4