Бывший глава ОКР предложил аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о работе судейства в матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

По мнению Жукова, решения арбитров по пенальти были предвзятыми.

«На мой взгляд, Российскому футбольному союзу (РФС) нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать», — цитирует Жукова ТАСС.

Ранее Жуков заявил, что никто не будет снимать «Спартак» с чемпионата страны.