Шлеменко поделился мнением о бое Олейника и Льюиса

Российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о своем соотечественнике Алексее Олейнике, передает ТАСС.

В ночь с 8 на 9 августа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олейник проиграл американцу Деррику Льюису. Противник отправил россиянина в нокаут в начале второго раунда. По мнению Шлеменко, свою роль могли сыграть габариты — Льюис был почти на 17 килограмм тяжелее Олейника.

«С большими габаритами легче защищаться в партере против Алексея. Алексей не то что уникальный, я бы не сказал. Но мне очень нравится, что он не останавливается, что дерется и не сдается, не вешает перчатки на гвоздь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Льюис отправил Олейника в нокаут на турнире UFC.