Олейник рассказал о сложностях во время подготовки к бою с Льюисом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник рассказал о проблемах во время подготовки к поединку против американца Деррика Льюиса.

«Проблемы были, наверное, у всех бойцов, включая моего соперника. Связано это в большей степени с обстановкой с вирусом, потому что везде здесь существуют ограничения с посещением залов, тренировок, спарринг-партнеров.

Но старались все это перебороть и преодолеть. Готовы или не готовы — увидим уже по бою. Надеюсь, что все получилось», — сказал боец в интервью «Газете.Ru».

Поединок между Олейником и Льюисом пройдет на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе 9 августа.

Ранее сообщалось, что россиянин оказался легче соперника на 17 кг.