Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне побил рекорд Аршавина в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне установил рекорд по количеству созданных голевых моментов в матчах Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Opta в Twitter.

В ответной встрече 1/8 финала турнира, прошедшей в Манчестере, бельгиец создал девять голевых моментов.

Де Брейне побил рекорд бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. В матче группового этапа сезона-2008/2009 россиянин создал восемь голевых моментов.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее были объявлены лучшие игроки ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

9 - @DeBruyneKev's tally of nine chances created tonight is his most in a Champions League game, and the most in a game against Real Madrid in the competition since 2003, overtaking Andrey Arshavin's eight with Zenit in September 2008. Strings. #MCIRMA pic.twitter.com/zmtSc55Waa