Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе агентства

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил недоверие генеральному директору организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой, сообщает РБК.

Отмечается, что Наблюдательный совет имеет право отправить функционера в отставку.

Ганус возглавил организацию в августе 2017 года. В июле Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал отчет аудиторской проверки РУСАДА за период с 2018 по 2019 год. В результате проверок были обнаружены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства.

Ранее ОКР обвинил РУСАДА в попытке отвлечь внимание от результатов аудита.