Легионер «Зенита» рассказал о трудностях в изучении русского языка

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос рассказал о трудностях в изучении русского языка. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны.

По его словам, изучение части слов ему дается с большим трудом.

«Русский — очень сложный! Я правда стараюсь, каждый день что-то учу, но порой не могу даже произносить некоторые слова.

Когда кто-нибудь говорит по-русски быстро, я ничего не понимаю. Поэтому подтягиваю английский — так проще общаться с партнерами на футбольном поле. И, как видите, взаимопонимание у нас отличное», — сказал Барриос.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев хочет взять реванш у московского «Локомотива» за прошлогоднее поражение в Олимп — Суперкубке России.