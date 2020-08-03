Тедеско высказался об атмосфере на матчах РПЛ

Главный тренер столичного «Спартака» Доменико Тедеско высказался об атмосфере на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Zeit Online.

По его словам, на главных матчах национального первенства стадионы забиваются до отказа.

«Россия — это страна, которая в принципе любит футбол. Что касается нашей арены, то здесь всегда что-то происходит, но некоторых других игр это не касается.

Так что я не знаю, насколько сохранилась атмосфера чемпионата мира», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о выступлении 15-летнего нападающего московского «Чертаново» Сергея Пиняева.