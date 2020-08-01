«Химки» официально объявили об увольнении Юрана

«Химки» объявили об отставке главного тренера Сергея Юрана.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Юран возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Юран обратился к фанатам «Химок» после своего увольнения.