Умер Александр Аксинин

На 66-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Помимо золотой медали домашних Игр, Аксисин становился чемпионом Европы 1982 года, также трижды побеждал на чемпионате Советского Союза и имел разряд заслуженного мастера спорта СССР.

По окончании профессиональной карьеры работал тренером общества «Динамо», работал в университете Лесгафта на должности заведующим кафедрой легкой атлетики.

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