НХЛ опубликовала фото с Овечкиным перед рестартом сезона
close
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала фотографию с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Снимок появился в Instagram-аккаунте Лиги.
«В маске и готов», — подписано фото.
Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа сразу с плей-офф, где сыграют 24 команды. Матчи пройдут в двух городах: Эдмонтоне и Торонто.
Ранее сообщалось, что жена Овечкина показала фото с двухмесячным сыном.