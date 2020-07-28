НХЛ опубликовала фото с Овечкиным перед рестартом сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала фотографию с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Лиги.

«В маске и готов», — подписано фото.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа сразу с плей-офф, где сыграют 24 команды. Матчи пройдут в двух городах: Эдмонтоне и Торонто.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина показала фото с двухмесячным сыном.