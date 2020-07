Педро объявил об уходе из «Челси»

Футболист лондонского «Челси» Педро объявил об уходе из команды.

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу — за предоставленную мне возможность играть в синей форме. Благодарю своих партнеров по команде. Теперь нужно побороться за Кубок Англии!» — написал Педро в Twitter.

1 августа «синие» сыграют в финале Кубка Англии против «Арсенала».



Ранее «Челси» обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx