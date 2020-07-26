Российский специалист Андрей Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, во время переговоров обсуждался вопрос подписания трехлетнего соглашения, но в последний момент руководство грозненского клуба предложило наставнику более длительный контракт.

Напомним, что предыдущим местом работы Талалаева были самарские «Крылья Советов», которые по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) заняли предпоследнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ).