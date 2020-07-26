Стали известны запросы Миранчука по зарплате в Серии А

Московский «Локомотив» в предстоящее летнее трансферное окно намерен расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, к 24-летнему россиянину проявляют интерес два итальянских клуба: «Лацио» и «Аталанта». Миранчук хочет зарабатывать согласно новому контракту не менее €2 млн за сезон. Также он хочет подписать трудовой срок не менее чем на четыре года.

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел 27 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется защитником гельзенкирхенского «Шальке-04» Озаном Кабаком.