СМИ: «Милан» ведет переговоры с Алексеем Миранчуком

Спортивный директор итальянского «Милана» Рики Массара ведет переговоры с игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком, передает Tuttosport.

Отмечается, что Диего Лаксальт может стать частью сделки по Миранчуку.

В услугах россиянина лично заинтересован наставник красно-черных Стефано Пиоли.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 27 матчей, забив 12 мячей.



Ранее сообщалось о том, что «Милан» ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем о новом соглашении.