Дзюба — о победе над «Химками»: могли решить все раньше во втором тайме

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу команды в финале Олимп — Кубка России против подмосковных «Химок».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Дзюба забил единственный мяч с пенальти.

«Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка! Всех с победой! Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда получаются неприятные, трудовые. Могли решить все раньше во втором тайме, а в конце чуть не пропустили. Справедливо, 1:0. «Химки» молодцы, хорошая команда, добротная. Желаю им удачи в чемпионате России», — передает слова форварда Twitter команды.



Ранее «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20.