Наставник «ПСЖ» обеспокоен травмой Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выразил обеспокоенность повреждением нападающего парижской команды Килиана Мбаппе, который травмировался в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0).

Форвард получил повреждение после того, что как игрок «Сент-Этьена» Люка Перрен сфолил на нем. Для разбора эпизода главный судья прибегнул к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего удалил Перрена.

«Все, кто видели эту травму, обеспокоены. Конечно, я обеспокоен! Мбаппе должен пройти обследование в ближайшее время», — заявил специалист во время послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» пожелал скорейшего выздоровления Мбаппе.