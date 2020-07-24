Агент Влашича не исключил уход игрока из ЦСКА

Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич не исключил уход своего клиента из стана красно-синих в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя 22-летнего хавбека, при наличии стоящего предложения, которое устроит как игрока, так и армейский клуб, Влашич может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

При этом Мартич отметил, что в настоящее время все мысли хорвата связаны только с игрой за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов посоветовал нападающему сборной России Федору Смолову искать новый клуб.