Дзюба раскритиковал судейство в пользу «Спартака» в кубковом матче

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба раскритиковал судейство в пользу «Спартака» в полуфинальном матче Олимп — Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, главный арбитр встречи не зафиксировал очевидный фол французского защитника Самюэля Жиго, взявшего его в замок и повалившего на газон.

«Я сделать ничего не успеваю. Жиго падает и орет. Я и подумать не успеваю — как мне выбраться? Пролезть, что ли, под ним? А фол вообще в другую сторону свистят», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.